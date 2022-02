Langweids Bürger wollen mehr Radwege

Plus Bekommt die Gemeinde Langweid neue Radwege für mehr Sicherheit im Straßenverkehr? Bürger fordern das. Doch die Situation ist nicht ganz einfach.

Können Zebrasteifen für Fußgänger und neue Radwege die Ortsdurchfahrten in Langweid und Stettenhofen sicherer machen? Mit offenen Fragen aus der Bürgerversammlung 2021 beschäftigte sich der Gemeinderat Langweid in jüngster Sitzung. Rund um den Straßenverkehr und den Umweltschutz drehten sich auch die weiteren Anträge der Bürger. Warum der rote Fahrradstreifen zum Problem wurde.