Langweids Mittelschüler fragen nach ihren Berufschancen

Welche Chancen habe ich nach dem Schulabschluss? Beim Berufsinformationsabend der Mittelschule Langweid gab's noch mehr solcher Fragen.

Beim ersten Berufsinformationsabend der Mittelschule Langweid war die Aula voll. Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen, die langsam aber sicher den Endspurt zur Berufswahl hinlegen, waren dankbar für Fakten zu den vielen Möglichkeiten ihrer beruflichen Zukunft. Doch das war nicht alles.

Eltern bekamen Tipps, wie sie dem Nachwuchs zur Seite stehen können und Firmenvertreter warben um Interessierte für ihre freien Ausbildungsstellen. Berater von Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer zeigten auf, wie ein Mittelschulabschluss die Basis für Karrieren mit unerwartet guten Verdienstaussichten sein kann.

Berufswahlsiegel für Langweids Mittelschule

Die Verknüpfung zwischen Schule und Wirtschaft funktioniert in Langweid im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet. Das Berufswahlsiegel der Bayerischen Wirtschaft für ausgezeichnete Berufsorientierung bekam die Schule 2020 verliehen. Nach dem ständig weiterentwickelten Konzept werden die Jugendlichen über alle fünf Jahre Mittelschulzeit an die Hand genommen. Berufsberatung und Bewerbertraining bauen das Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben. Schulpartnerschaften mit lokalen Firmen bieten Workshops und den Austausch mit der realen Berufswelt. Das Resultat: Schulabgänger haben nun schon vor dem letzten Schultag viel häufiger bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und das noch dazu in einem Beruf, den sie sich sorgfältig ausgesucht haben. Für Schulleiter Christian Reckerth genau der richtige Weg, den die Mittelschule Langweid auch so weitergehen wird. (sdk)

