Langweid

17:57 Uhr

Neues Haus schließt Baulücke an der Stettenhofer Ortsdurchfahrt

Plus Die Gemeinde Langweid wächst nicht nur durch das Baugebiet Oberfeld. Nun soll auch an der Ortsdurchfahrt in Stettenhofen ein Baulücke geschlossen werden.

Von Sonja Diller

Der Bauboom in der Region macht sich seit Jahren auch in der Gemeinde Landweid bemerkbar. Mit dem Baugebiet Oberfeld im Süden des Orts nahe dem Badesee ist fast ein eigener Ortsteil entstanden. Doch damit nicht genug: Nach einem Beschluss des Gemeinderats Ende November soll nun ein weiteres Wohngebiet mit zehn Einfamilien- und 22 Mehrfamilienhäusern entstehen. Wesentlich kleiner ist ein anderes Bauvorhaben in Stettenhofen. Doch das hat so seine Fallstricke.

