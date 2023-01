Langweid

Pilze für den Kongo: Eine Firma aus Langweid macht's möglich

Plus Unternehmer im Lechtal: Wie aus der Liebhaberei zur Pilzzucht ein weitverzweigtes Netzwerk wurde, das Hunderte Tonnen von Pilzbrut ausliefert.

Von Steffi Brand

Kräuterseitlinge und Steinchampignons gibt es auf dem Wochenmarkt. Austernpilze gibt es nur an ausgesuchten Ständen, und um den Parasol ergattern zu können, braucht es deutlich mehr Glück und ein wachsames Auge. Wer nicht von Marktstand zu Marktstand pilgern möchte und beim Pilzesuchen im Wald eher weniger Glück hat, der könnte Pilze auch selbst anbauen – so wie es in Privat- und Schrebergärten mit Obst, Gemüse und Kräutern passiert. Was dazu benötigt wird, ist eine sogenannte Pilzbrut – und die wird von Langweid aus in ganz Europa vertrieben.

