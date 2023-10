Polizei verhindert eine Fahrt unter Alkoholeinfluss

Er saß im Auto bei laufendem Motor, als die Polizei ihn entdeckte. Warum ein Autofahrer in Langweid dennoch nicht den Führerschein verlor.

Bei einer Verkehrskontrolle im Langweider Ortsteil Stettenhofen konnte am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr ein Fahrer bei laufendem Motor in seinem Auto sitzend festgestellt und kontrolliert werden. Der 23-jährige Langweider machte auf die kontrollierenden Polizeibeamten einen erheblich alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von ihm verweigert. Nachdem ein Fahrtnachweis und somit das Vorliegen einer Straftat nicht gegeben war, sollte zur Unterbindung möglicher Straftaten der Fahrzeugschlüssel gefahren abwehrend sichergestellt werden. Hierzu händigte der junge Mann zunächst jedoch nicht den Autoschlüssel, sondern die Fernbedienung der Standheizung des Fahrzeugs aus, um so im Besitz des Schlüssels zu bleiben. Erst nach einer Durchsuchung der mitgeführten Tasche des betrunkenen Mannes konnte der Schlüssel aufgefunden und sichergestellt werden. Ohne Zugang zum versperrten Fahrzeug trat er Mann dann seinen Heimweg zu Fuß an. (lig)