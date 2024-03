Schmorbrand an einer Lampe löst Brandmeldeanlage aus

Die Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage in Langweid löst aus. Grund dafür ist der Schmorbrand an einer Lampe.

In einer Tiefgarage in Langweid hat am Freitagabend eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Polizei teilt mit, dass der Schmorbrand an einer Lampe dazu führte. Die Freiwillige Feuerwehr Langweid rückte zu der Tiefgarage an der Straße am Oberfeld an, löschte den Brand und lüftete die Garage. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. (jlü)