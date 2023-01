Langweid-Stettenhofen

vor 46 Min.

22-Jähriger fährt betrunken durch Stettenhofen

Ohne gültigen Führerschein und betrunken saß ein junger Mann am Steuer eines Motorrollers in Stettenhofen, berichtet die Polizei.

Artikel anhören Shape

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Motorroller in Stettenhofen unterwegs und gerät in eine Polizeikontrolle. Der junge Mann hatte zu viel Alkohol getrunken.

Zu viel Alkohol hat ein junger Mann getrunken, der mit einem Motorroller in Stettenhofen unterwegs war. Laut Polizei geriet er am Donnerstag gegen 0.30 Uhr in eine Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige nach Alkohol riecht. EIn Test bestätigte den Eindruck der Polizisten. Nach dem Bericht der Beamten hatte der junge Mann rund 1,3 Promille im Blut. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein. Deshalb muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (kinp)

Themen folgen