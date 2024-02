Unbekannter fährt in Langweid gegen Auto und flüchtet

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in Langweid. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 14 Uhr in der Langweider Sonnenstraße. Laut Polizei fuhr ein bislang Unbekannter dort mit seinem Auto gegen einen Opel Corsa. Der Opel wurde an der hinteren linken Türe beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)