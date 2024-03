Unbekannter zerkratzt Auto und nimmt Fußballschuhe mit

Ein Unbekannter hat aus einer Garage in Langweid Fußballschuhe gestohlen und dabei noch mehr Schaden angerichtet.

Kurioser Vorfall: In Langweid ging ein bisher unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstagnacht und Dienstagfrüh auf ein Grundstück in der Falkenstraße. Gezielt ging der Mann laut Polizeibericht in die unverschlossene Garage und entwendete dort gelagerte Fußballschuhe. Zudem fügte der Unbekannte dem dort abgestellten Wagen eine Schramme zu. Der Schaden beläuft sich auf etwa 270 Euro. (kar)