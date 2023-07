Was „Schule mit Courage“ für die Langweider Schulfamilie bedeutet

Die Grund- und Mittelschule in Langweid darf sich jetzt als „Courageschule“ bezeichnen – darunter verstehen die Schülerinnen und Schüler vor allem einen Auftrag.

Die Grund- und Mittelschule Langweid darf sich nun „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen: Uta Manz, die Regionalkoordinatorin des Projekts, verlieh jetzt im Rahmen eines Festaktes das entsprechende Siegel an die drei Schülersprecher. In ihrer Rede erinnerte sie die Teilnehmenden daran, dass der neue Titel keine Auszeichnung, sondern vor allem den Startschuss für weitere Projekte und eine Selbstverpflichtung darstelle.

In der Vergangenheit waren Schülerinnen und Schüler an der Langweider Schule immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen geworden, so Schülersprecher Khaled Alkhegaen. Die Schulgemeinschaft habe sich daraufhin entschlossen, etwas zu unternehmen und sei auf das Netzwerk von „Schule ohne Rassismus“ gestoßen. Im Dezember hatte es nach den Vorgaben der Initiative eine geheime Abstimmung unter allen Schülerinnen und Schülern über die Annahme des Titels gegeben. 97,3 Prozent hatten dafür gestimmt.

Klassen engagieren sich in Projekten

„Das Siegel ist ein sichtbares Versprechen“, sind die Schülersprecher überzeugt. Um die Einhaltung dieses Versprechens bemühen sich die Schülerinnen und Schüler in verschiedensten Projekten, die sie dem Publikum während des Festaktes zur Siegelverleihung vorstellten. Die Klasse 3C etwa engagiert sich mit dem Projekt „Ein Herz für alle“ gegen Ausgrenzung innerhalb der Schulgemeinschaft: In den Pausen lädt sie einsame Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an ihren Spielen ein und verleiht ein „Herz der Woche“ für die Kinder und Jugendlichen, die sich besonders einfühlsam und couragiert zeigen. Zum Kampf gegen Rassismus gehört für die 8A der Blick auf dessen Geschichte: In einem selbst gedrehten Stummfilmprojekt stellten die Klassenmitglieder Szenen aus dem Leben der Familie von Anne Frank in Amsterdam nach.

Chor aus Uganda begeistert Langweid

Für die Musik als Sprache, die alle Menschen verbindet, machte sich nicht nur die Chorgruppe der Grundschule stark, für einen multikulturellen musikalischen Rahmen der Verleihung sorgte auch der St.-James-Chor aus Uganda. Mit landestypischen Gesängen, bei denen ekstatische Trommelwirbel und rasanter Hüftschwung nicht fehlen durften, begeisterten die Sängerinnen und Sänger aus Ostafrika die Langweider Schulgemeinschaft.

Einen äußerst temperamentvollen und mitreißenden Auftritt hatten die Sängerinnen und Sänger des St.-James-Chors aus Uganda. Foto: Marcus Merk

Der Kontakt zu dem Chor war über Ludwig Pröll von der Ugandahilfe Stettenhofen-Langweid hergestellt worden. Er übernimmt die Patenschaft für den Anschluss der Langweider Schule an das Netzwerk der „Schulen mit Courage“. In dem afrikanischen Land unterstützt er mit seinem Verein unter anderem die schulische Ausbildung von Kindern aus ärmlichen Verhältnissen. Auch der Bau einer Krankenstation konnte bereits durch Spenden an die Ugandahilfe finanziert werden.

Bürgermeister und Regionalkoordinatorin loben Einsatz der Schule

Zu den anwesenden Eltern der Schulgemeinschaft gehörte auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg. „Der heutige Tag zeigt, wie verwurzelt die Schule in unserer Gemeinde ist“, stellte er in seinem Grußwort fest. Besonders lobte er den demokratischen Einsatz der Schulfamilie in Form einer Abstimmung über die Annahme des Siegels. Gerade für Langweid, der Gemeinde mit dem größten Migrantenanteil im Landkreis, habe die Verleihung besondere Bedeutung. „Wo, wenn nicht bei uns?“, fragte er.

Regionalkoordinatorin Manz ermahnte die Anwesenden in ihrem Grußwort: „Denkt daran, aufeinander zu schauen und auf eure Sprache zu achten. Sie schloss mit einem Zitat von Nelson Mandela: „Niemand wird mit Hass auf andere Menschen geboren, Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernt, kann man auch Liebe lernen.“