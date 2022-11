Leitershofen

Leitershofer Schule bekommt eine Kletteranlage zum 60. Geburtstag

Plus Das 60-jährige Bestehen der Schule in Leitershofen wird mit einem großen Fest gefeiert. Bürgermeister Paul Metz erinnert sich noch gut an die Zeit der "Tatzen".

Von Ingrid Strohmayr

Dass so viele Gäste aus Politik und Kirche der Einladung zum 60-jährigen Bestehen des Schulhauses in Leitershofen gefolgt sind, freut Rektorin Renate Wipfler ganz besonders und macht sie auch ein wenig stolz. Auch die drei jüngsten Schüler Sophia, Matteo und Julian stellte die Rektorin vor, doch wer ist wohl der älteste Schüler der ehemaligen Volksschule Leitershofen? Für ihn war es natürlich eine Ehrensache zu kommen, schließlich ist er ein gebürtiger Leitershofer.

