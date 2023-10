Leitershofen

Neue Räume für 50 Hortkinder im alten Pfarrhaus

Untergebracht sind in den jetzt vier Gebäuden in der Riedstraße 30 Krippen-Kinder zwischen zehn Monaten und drei Jahren, im Kindergarten 130 Kinder.

Plus Das Gebäude ist für 1,7 Millionen Euro umgebaut worden. Rund um St. Oswald ist jetzt eine große Einrichtung zur Kinderbetreuung entstanden.

Von Ingrid Strohmayr

Die katholische Kindertagesstätte St. Oswald in Leitershofen, eröffnet 1970, dürfte aktuell zu einer der größten im Landkreis Augsburg zählen. Untergebracht sind in den jetzt vier Gebäuden in der Riedstraße 30 Krippen-Kinder zwischen zehn Monaten und drei Jahren, im Kindergarten 130 Kinder im Alter von zwei dreiviertel bis sechs Jahren in fünf Gruppen, dazu kommen noch 106 Schulkinder, die den Hort besuchen. Sie konnten jetzt mit zwei Gruppen ins ehemalige Pfarrhaus einziehen. Ein Umbau, der der Kirchenverwaltung viel abverlangt hat. So sagte Stadtpfarrer Konrad Huber zum Ende der Arbeiten: „Ich gebe aber ehrlich zu, dass wir nun am Limit angekommen sind: in baulicher Hinsicht, im Blick auf die Außenanlagen und des Personals, aber auch im Blick auf die Verwaltung der Trägerschaft.“

Das Gebäude ist für 1,7 Millionen Euro umgebaut worden. Foto: Marcus Merk

So entstand in der knapp zweijährigen Bauphase für die „Eulen und Füchse“ im Neubau auf rund 500 Quadratmetern Nutzfläche ein innovatives Raumkonzept. In den beiden Gruppenräumen und großzügigen Nebenräumen für je 25 Kinder findet die Hausaufgabenbetreuung statt. In dem weiteren Mehrzweckraum wird das Mittagessen eingenommen, dieser freundlich gestaltete Raum wiederum kann auch für Bewegungsangebote genutzt werden. In Kürze ist auch die Süd-Terrasse mit 60 Quadratmetern wie die Begrünung um den Neubau fertiggestellt.

