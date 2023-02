Faschingsfreunde Gablingen verlosen Karten für Sitzung

In Gablingen gibt es wieder einen "normalen" Fasching. Für die Prunksitzung am Samstag werden nun Karten verlost.

Endlich wieder Normalität, freut sich Spielleiterin Kathrin Sauler. Am Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar, startet das Gablinger Faschingstreiben mit der 30. Großen Faschingssitzung in der Mehrzweckhalle Gablingen, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Zur Veranstaltung am Samstag, 11. Februar, verlosen wir fünfmal jeweils zwei Eintrittskarten.

Dafür müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie ist der genaue Name der Faschingsfreunde aus Gablingen? Ein Hinweis: Wer heimischen Dialekt spricht, tut sich mit dem Wort leichter. Wer gewinnen will, sendet die Antwort bis Donnerstag, 9. Februar, 12 Uhr mittags, an die E-Mail-Adresse gewinnspiel.land@augsburger-allgemeine.de. Die Gewinner und Gewinnerinnen der Verlosung werden von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bei der Abholung ist der Personalausweis zu zeigen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

Wer bei der Verlosung kein Glück hat: Es gibt noch Karten zu 15 Euro für die Sitzungen bei Sandra Fabry, Telefon 08230/853493 oder 0171/4848896. Und nach den Sitzungen ist der Fasching in Gablingen noch nicht zu Ende. Ein weiterer Höhepunkt ist der Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 14.14 Uhr durch die Gablinger Straßen. Anschließend wird beim Kehraus in der Mehrzweckhalle gefeiert. Schluss ist um 24 Uhr, dann beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. (AZ)

