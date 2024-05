Was beim Maimarkt am Sonntag in Dinkelscherben geboten ist

Viele Stände und ein buntes Rahmenprogramm bietet der Maimarkt am Sonntag, 5. Mai, in Dinkelscherben. Ein Überblick über das Programm.

Es gibt wieder einen Maimarkt in Dinkelscherben. Am Sonntag bieten die Marktkaufleute ein buntes Sortiment an Waren an. Das Angebot reicht von Spielwaren, Kunstgewerbe, Textilien und mediterranen Köstlichkeiten bis zu Lederwaren. Infostände mit Tupperware und Thermomix sind neu auf unserem Markt, ebenso ein regionaler Bieranbieter mit kleinem Biergarten und Livemusik.

Das Programm beim Maimarkt 2024 in Dinkelscherben

Verschiedene Vereine, wie der TSV Dinkelscherben, das Juza und die BRK Bereitschaft sorgen für ein buntes Rahmenprogramm und eine Hüpfburg des Roten Kreuz für die Kleinsten ist auch vor Ort. Der Elternbeirat des Kindergarten St. Simpert verkauft selbstgemachte Waffeln auf dem Markt. Ein großer Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei Dinkelscherben im Rathaus mit Büchern für einen Euro und der traditionelle Maikaffee des Frauenbunds mit Kuchenparadies im Pfarrsaal runden das Ganze ab. Die örtlichen Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet und warten mit Aktionen auf Kundschaft.

Das Heimatmuseum im historischen Zehentstadel hat von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Von 14 Uhr bis 15 Uhr Uhr wird es dort Live-Musik geben. Das Trio „Zart besaitet“ spielt traditionelle und neue Volksmusik aus Schwaben und dem Allgäu sowie dem bayrisch-österreichischen Raum. Der Eintritt ist frei. (AZ)