Mann fährt ohne Führerschein - für angeblich kranken Kollegen

Am Donnerstag ist der Fahrer eines Transporters ohne Führerschein unterwegs. In Margertshausen wird er von der Polizei gestoppt.

In Margertshausen hat die Polizei am Donnerstagabend den Fahrer eines Transporters gestoppt, der ohne Führerschein gefahren war. Das flog auf, als die Beamten ihn um 21.30 Uhr in der Fuggerstraße für eine Verkehrskontrolle stoppten.

Wie die Polizei mitteilt, sagte der 38-jährige Mann, dass er nur fahren würde, weil sein Kollege Bauchschmerzen habe. Der 38-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Nach der Kontrolle konnte der kranke Kollege des Mannes dann doch weiterfahren. (jly)

