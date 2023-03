Nix Amore am Lago Maggiore und ein vertauschter Koffer in Fischach

Plus Seit Dezember 2019 ist die Bühne spielbereit in Margertshausen, jetzt wird endlich wieder Theater gespielt. Das neue Stück sorgt für Lachtränen.

"Urlaub am Lago Maggiore – schließen Sie die Augen und träumen Sie von Strand, Sonne, Wein und gutem Essen": Mit diesen Worten begrüßte Christian Eller den wie immer randvollen Theatersaal im Sportheim Margertshausen. Allerdings kann das Urlaubsgefühl ganz schnell ins Gegenteil schlagen, wenn man seinen Koffer vertauscht. Dies und noch viel mehr bekam der Zuschauer im turbulenten Dreiakter "Nix Amore am Lago Maggiore" aus der Feder von Bernd Gombold geboten.