Theatergruppe Margertshausen zeigt "Potzblitz Malefitz"

Im diesjährigen Stück geht es um darum, was passiert, wenn man sich mit unbekannten Mächten einlässt. Premiere ist Mitte März. Es gibt noch Karten.

Die Theaterabteilung des SSV Margertshausen gibt sich in diesem Jahr besonders wetterfest und studiert das Theaterstück "Potzblitz Malefitz" von Ralph Wallner ein. Darum geht es: Dem Schneider Zwirn passt überhaupt nicht, dass sich seine Tochter verloben will, denn den Kerl, den sie sich ausgesucht hat, hält er für ungeeignet. Da kommt ihm der überraschende Besuch der Blitz-Burgl und Sonnen-Res ganz recht, denn die beiden Frauen stehen für schlechtes und für gutes Wetter. Die beiden Schwestern sind weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Die eine ist eher grantig und verschnupft, die andere hat ein sonniges Gemüt. Sie treffen sich einmal im Jahr, um das Wetter für die kommenden zwölf Monate auszukarteln. Da wird jeder Tag aufgeteilt mit Sonnenschein und Donnergrollen, Morgenrot, Graupelschauer oder Nieselregen und was das Wetter sonst noch für Überraschungen zu bieten hat.

Zwirn entdeckt, welche Macht die beiden Frauen haben, und er entwendet ihnen ihre Zauberkoffer. Er will damit das Wetter so beeinflussen, dass die Verlobung seiner Tochter ins Wasser fällt. Gleichzeitig sucht seine Frau Alma einen Alternativschwiegersohn. Der bayrisch-italienische Luca scheint ideal. Doch leider gibt es da noch den langweiligen Hochzeiter Bibi und dessen überspannte Mutter mit schlechtem Modegeschmack. Doch dann, wie könnte es anders sein, gleitet dem Schneider sein Plan aus der Hand. Kommt es jetzt zur Katastrophe?

Karten für das Theater in Margertshausen sollen am Samstag abgeholt werden

Vier Vorverkaufstage hat die Theatergruppe für die Premiere und die darauffolgenden Aufführungen angesetzt, nach einer technischen Panne sind jetzt noch Karten zu haben, ausverkauft ist allein der Termin am Samstag, 16. März. Premiere ist am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr; weitere Termine sind die Sonntage 17. März und 7. April, jeweils um 18 Uhr; Freitag, 22. März sowie 5. und 12. April, jeweils um 19.30 Uhr; Samstag, 23. März sowie 6. und 13. April, jeweils um 19.30 Uhr.

Die Eintrittskarten für die Theateraufführungen können telefonisch (keine SMS) unter der Nummer 0160/4194413 am Dienstag, 27. und Donnerstag, 29. Februar, jeweils von 19 bis 20 Uhr reserviert werden. Die reservierten Eintrittskarten können dann am Samstag, 2. März, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr im Sportheim in Margertshausen abgeholt und bar bezahlt werden. Der Kartenpreis für Erwachsene beträgt sieben Euro und für Kinder (bis 15 Jahre) drei Euro. Werden die Eintrittskarten nicht abgeholt, verfällt die Reservierung und die Eintrittskarten gehen zurück in den regulären Verkauf.

Zu den Aufführungen gibt es Bewirtung mit Getränken



Danach ist das Team der Theatergruppe Dienstag und Donnerstag jeweils von 18 bis 19 Uhr und ab dem 15. März auch am freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 15 Uhr zur Klärung von Fragen zu Eintrittskarten und Aufführungen erreichbar. Nach bisheriger Planung gibt es zu den Aufführungen eine Bewirtung mit Getränken, eventuell wird noch ein kleiner Snack geplant. (AZ)

