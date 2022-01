Meitingen

Bürokratieabbau: Alte Meitinger Bebauungspläne werden aufgehoben

Plus Warum die Vorschriften von einst in Meitingen heute nicht mehr wichtig sind und nur noch stören.

Von Michael Siegel

Mit welcher Neigung und in welchem Abstand die Latten des Gartenzauns angebracht sein müssen und wie sie anzustreichen sind – derartiges ist vor vielen Jahren in alten Meitinger Bebauungsplänen geregelt worden. Im Zuge von Bürokratieabbau hatte sich der Meitinger Marktgemeinderat schon vor Zeiten mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit seiner alten, aber immer noch geltenden Bebauungspläne beschäftigt. Jetzt wurde in der jüngsten Sitzung beschlossen, einige dieser Pläne aufzuheben.

