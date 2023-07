Meitingen

Container für Grundschule Meitingen kommen zu spät

Plus Zum Start ins neue Schuljahr fehlt es in der Meitinger Grundschule an Platz. Deshalb gibt es nun einen Notfallplan.

Nun ist es amtlich: Der Containerbau, der ab September Platz bieten soll für die fünf ersten Klassen, die mit jeweils etwa 24 Kindern an der Meitinger Grundschule starten werden, wird nicht rechtzeitig fertig. Das Problem: Es gab Lieferprobleme bei den Fenstern. Diese müssen im Herstellerwerk direkt in die Außenwände eingebaut werden, trafen aber nicht rechtzeitig ein. Nun gibt es einen Plan B, wie Meitingens Bürgermeister Michael Higl auf Rückfrage unserer Redaktion erläutert.

„Der Schulbetrieb, der Hort und die Mittagsbetreuung werden ab September grundsätzlich mit dem kompletten Angebot starten“, erklärt der Rathauschef. Allerdings schwingt auch ein Aber mit, denn es wird eng in der Schule und in der Mittagsbetreuung und die Nicht-Fertigstellung sorgt für einen gehörigen Mehraufwand.

