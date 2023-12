Diese Gemeinderäte tun mehr als ihre Pflicht

Der Markt Meitingen verleiht im Rahmen der Jahresabschlussfeier Ehrenringe an langjährige verdiente Gemeinderäte.

Traditionsgemäß hat die Marktgemeinde Meitingen zu ihrer Jahresabschlussfeier in den prächtig geschmückten Bürgersaal eingeladen. Heuer stand im Mittelpunkt der vorweihnachtlichen Veranstaltung die Verleihung der Ehrenringe des Marktes Meitingen an fünf langjährige, derzeit aktive Marktgemeinderäte und an eine über mehrere Jahrzehnte hinweg ehrenamtliche Marktgemeinderätin. „Wir ehren heute drei Kommunalpolitiker, die in den vergangenen Jahren mit viel Übersicht, Idealismus, Engagement und Geschick in der Marktgemeinde Meitingen Entscheidungen mit getroffen haben, die nicht immer leicht zu stemmen waren“, freute Bürgermeister Michael Higl in seinen Eröffnungsworten.

„Es ist nicht immer leicht und oft fast unmöglich, den Wünschen aller Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden“, so Higl weiter. Blicke nach hinten und Blicke nach vorn prägten das derzeitige, hektische Leben. Gemeinderäte würden oft zu nicht immer leichten Aufgaben gefordert, die Erwartung gegenüber politisch engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger seien manchmal groß. „Egal, ob in der Kommune oder in der Bundesregierung, Bundespolitiker, Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäte werden von ihren Wählern aufgefordert, missliche Situationen zu bereinigen, um die Anliegen der Menschen in ruhige Gewässer zu führen.“ Der Blick in die Zukunft, so Higl, sei wichtig, der Rückblick hingegen verursache manchmal Sorgenfalten auf der Stirn. Ein Volksvertreter müsse von seiner Meinung überzeugt sein.

Richtige Entscheidungen benötigen auch Zeit

Und so zeichnete er Claudia Riemensperger, Ernst Dittrich, Anton Kraus, Rudolf Helfert und Johann Pröll aus, die es fast immer verstanden hätten, den richtigen Nenner zu finden. Für ein Ehrenamt, so der Meitinger Rathauschef, „benötigt man die richtigen Leute in unserer heutigen Demokratie, keine Menschen, die, wenn die Pflicht ruft, einfach zur Seite schauen. Viel Ehrgeiz und nicht zuletzt das offene Gespräch mit den Mitmenschen vor wichtigen Entscheidungen verlangen Geduld und Spürsinn, denn selbst Apfelbäume tragen nicht von heute auf morgen Früchte“.

Meitingen Unter dem Titel „Sehnsucht und verborgene Leidenschaft“ gestalteten (von links) Leo Borisavljevic, Ljiljana Winkler, Angelika Löw–Beer und Kai Fischer den musikalischen Teil des Festabends im Meitinger Bürgersaal. Foto: Peter Heider

Unter dem Titel „Sehnsucht und verborgene Leidenschaft“ gestalteten Ljiana Winkler (Sopran), Leo Borisavijevic (Klavier, ein international gefeierter Pianist aus Serbien), Angelika Löw-Beer (Geige) und Kai Fischer (Saxofon) mit einem Repertoire aus Arien und Operettenmelodien den musikalischen Teil des Festabends.

