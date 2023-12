Feierliche Ehrung für langjährig BRK-Engagierte aus Meitingen

Worauf es im Leben ankommt, hat Bartholomäus Weinmüller beim BRK gelernt. Wie andere aktive Mitglieder ist er seit vielen Jahren dabei und wurde mit ihnen jetzt ausgezeichnet.

„Die Menschen brauchen Anerkennung, Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel“, sagt Bartholomäus Weinmüller, der sich bereits 50 Jahre für das Bayerische Rote Kreuz in Meitingen engagiert. Für ihn biete das BRK all das. Weinmüller ist seit der Gründung der ersten Jugendgruppe dabei und nach vielen Jahren als Bereitschaftsleiter, im Ausschuss und in der Vorstandschaft aktiv, beispielsweise bei Erste-Hilfe-Diensten. „Ich bin dazu gekommen, weil’s Spaß gemacht hat, und ich bin geblieben, weil ich ernst genommen wurde und weil ich helfen konnte“, erinnert er sich. Durch die Gemeinschaft habe er an Selbstbewusstsein gewonnen und gelernt, worauf es im Leben ankommt.

Für 25, 40 und 50 Jahre ausgezeichnet

Die 50 Jahre beim BRK konnte Weinmüller jüngst mit anderen Engagierten aus Meitingen feiern. Geladen wurden sie ins Landratsamt Augsburg. Nach einem Umtrunk zeichnete Harald Güller, Vorsitzender des BRK Kreisverbands Augsburg-Land, und Landrat Martin Sailer für 50 Jahre Anton Britzlmair, Sieglinde Hanke, Monika Matzner, Bartholomäus Weinmüller und Franz Zwerger aus, für 40 Jahre Fred Elger, Birte Grüter und Thomas Wengenmayer sowie für 25 Jahre Nikolaus Stegmiller. Bei der feierlichen Ehrung verhindert waren Dr. Werner Leichtle (50 Jahre) und Beate Roger (40 Jahre).

BRK sucht Nachwuchs

Noch heute engagieren sich die Geehrten auf vielseitige Weise, beispielsweise als Trainerinnen für Wassergymnastik, beim Seniorenfahrdienst, im Sozial- und Blutspendedienst sowie im Rettungsdienst und bei Erste-Hilfe-Diensten. Damit all die Angebote auch weiterhin bedient werden können, braucht das BRK Nachwuchs. Bartholomäus Weinmüller weiß: „Ein junger Mensch ist ein Suchender. Wo es ihm gefällt, da bleibt er.“ (brast)