Festliches Jubiläumskonzert des Meitingen Frauenchors

Die Chorallen feierten ihr 20-jähriges Bestehen und luden in den Bürgersaal nach Meitingen ein. Neue Mitglieder sind immer willkommen.

Sangesfreudig zeigten sich die Damen des Frauenchors Chorallen bei ihrem Geburtstagskonzert im Meitinger Bürgersaal. Die zahlreichen Besucher freuten sich über musikalische Leckerbissen wie "Knowing me, knowing you" (ABBA), Tiritomba (Margot Eskens), "Schuld war nur der Bossa Nova" (Manuela) aber auch "El Ritmo de la Noche“"und "Hotta Chocolatta" aus Südamerika.

Jede Sängerin durfte sich ein Lied wünschen

Das Jubiläumskonzert stand unter dem Motto „Fly me to the moon“ und setzte sich aus einer Wunschliste der Chormitglieder zusammen. Als Solistinnen traten Gerlinde Grünwald ("So ein Regenwurm hat´s gut"), die Gesangsschülerin Selin Kilincer mit Adeles "When we were young" und Birgit Sölch mit "Broadway Ladies" auf. Ein Ensemble der Gründungsmitglieder bestehend aus Elisabeth Balser, Marion Kastner, Karin Raimann, Maria Sanio und Walburga Sponer erfreute mit den rhythmischen Beiträgen "Rum and Coca-Cola" und "I am gonna sit right down". Andrea Endler-Eckerl und Ulrike Müller führten unterhaltsam durch den Abend, am Klavier begleitete Helene Klötzel.

Swingende Unterhaltungsmusik

Zum Repertoire der Chorallen gehören Swing, Broadway-Musik, Gospel, auch etwas Jazz und alles, was ein Frauenchor so singen kann, kurz swingende Unterhaltungsmusik. Chorleiterin Elisabeth Balser leistete in den letzten 20 Jahren seit Bestehen Pionierarbeit. Zum Ensemble der Chorallen gehören mittlerweile rund 20 Sängerinnen, die sich jeweils montags um 19.45 Uhr im Haus der Musik in Meitingen zur Chorprobe einfinden. Chorleiterin Balser freut sich über Interessierte, die gerne bei einer Chorprobe "reinschnuppern" möchten. Anmeldung unter Telefon 08271/428244. (rogu)