Große Pläne für die Miehler-Wiese in Meitingen

Plus Auf einem Teil der ehemaligen Miehler-Wiese sollen Gebäude für Büros, Praxen und eine gewerbliche Nutzung entstehen. Was dazu bislang bekannt ist.

Dass in Meitingen Wohnraum geschaffen wird, ist kein Novum. Doch nun soll nicht etwa zwischen der Donauwörther Straße und der Werner-von-Siemens-Straße weitergebaut werden, wo ein Haus nach dem anderen entsteht. Stattdessen könnte eine Lücke geschlossen werden – und zwar direkt an der Hauptstraße. Ein Bauplakat steht bereits auf dem Grundstück, das im Ort als Miehler-Wiese bekannt ist. Eben diese Wiese befindet sich zwischen der Hauptstraße und den Bahngleisen, wird im Süden vom Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen und im Norden vom Pfarrhaus und der neuen Personenunterführung begrenzt.

„Aktuell sind wir dabei, das Grundstück aufzuplanen“, erklärt Robert Irsigler vom Bauunternehmen Stoll auf Rückfrage. Auf einem Teil der ehemaligen Miehler-Wiese sollen Gebäude für Büros, Praxen und eine gewerbliche Nutzung entstehen. Im vorderen Teil, also zur Hauptstraße hin, plant das Unternehmen Wohnungen zu errichten. Grundsätzlich entsprechen diese Ideen den Leitlinien der Gemeinde, erklärt Meitingens Bürgermeister Michael Higl und verweist auf den Flächennutzungsplan, in dem das Gebiet als Mischgebiet ausgewiesen ist.