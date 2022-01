Meitingen

18:00 Uhr

Karl-Heinz Mayer verlässt Wohnungsbau-GmbH und Rathaus in Meitingen

Der Chef der Meitinger Wohnungsbau-GmbH und längjährige Kämmerer, Karl-Heinz Mayer, geht in den Ruhestand.

Plus Der "Herr der Wohnungen" nimmt Abschied: Karl-Heinz Mayer war auch Meitingens Kämmerer. Für seinen Ruhestand hat er noch einiges vor.

Von Sonja Diller

Etwas Sinnvolles voran gebracht. Immer wieder Neues dazu gelernt. Und das Erreichte in gute Hände weiter gegeben. Karl-Heinz Mayer ist zufrieden, wenn er in diesen Januartagen in den Ruhestand startet. Seit 1985 war er Geschäftsführer der Wohnungsbau GmbH Meitingen und dazu noch 30 Jahre Kämmerer der stetig wachsenden Marktgemeinde. Die Abwechslung zwischen trockener Zahlentheorie im Gemeindehaushalt und spannenden Bauprojekten war es, die den passionierten Sportler begeisterte. Doch nun hat er andere Pläne.

