Kolping-Vorsitzender Christian Sibenhorn schwört Verein auf Nachhaltigkeit ein

Die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Meitingen wurde eine Premiere. Denn der Vorstand änderte das traditionelle Vorgehen.

Aus einer normalen Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Meitingen wurde eine Premiere. So begann die Versammlung nicht am Samstagnachmittag, sondern nach dem Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr. So begannen die Mitglieder schon am frühen Morgen mit den Vorbereitungen für ein zünftiges, regionales Frühstück.

Nicht nur die Meitinger Kolpingsfamilie sollte nachhaltig sein

Zu Beginn der Versammlung fragte der Vorsitzende Christian Sibenhorn die Besucher, was das Faire Frühstück, die Apfelmus-Aktion der Kolpingjugend und der alljährliche Bücherflohmarkt gemeinsam hätten. Seine Antwort: Die Kolpingsfamilie Meitingen leiste mit diesen Veranstaltungen und noch vielen weiteren Details, einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der Vorsitzende unterstrich in diesem Zusammenhang, dass es eher heute als morgen Zeit sei, zu handeln und klimaneutral zu werden. Kolping-Diözesan- und Bezirksverband, sowie auch die Ortsebenen sollten ihren ökologischen Fußabdruck analysieren und bewerten. Im Zusammenhang mit dem, im Jahre 2022 gegründeten Kolping-Familienkreis in Meitingen, sagte Sibenhorn: „Die Verantwortung, auch als Verein, heute nachhaltig für die junge Generation, die heutigen kleinen Mitglieder unseres Familienkreises, zu handeln, ist nur verantwortungsvoll aber auch eine große Herausforderung für uns“. Zusammen mit allen Mitgliedern plant der Vorstand die Transformation in Richtung Klimaneutralität voranzutreiben – für die Jüngsten der Mitglieder und die ganze Gesellschaft.

Die Meitinger Kolpingsfamilie und die neue Vereinskleidung

In den weiteren Berichten referierten Jugendleiter, Wolfgang Rau mit einem Ausblick zur diesjährigen 72-Stunden-Aktion der Kolpingjugend und Familienkreisleiterin, Cornelia Höger zu den anstehenden Veranstaltungen. Schatzmeister Josef Fendl konnte abermals über einen soliden Kassenbestand berichten und bedankte sich bei allen Mitgliedern für die zahlreiche Teilnahme an den Veranstaltungen, welches sich positiv im Kassenbericht widerspiegelte. Die Kassenprüfer Gerlinde Schwegler und Alois Nöbauer bestätigten dem Schatzmeister und dem gesamten Vorstand eine einwandfreie Arbeit, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Mit der Vorstellung der neuen Vereinskleidung durch die 2. Vorsitzende Julia Wilhelm, endete die Premieren-Jahreshauptversammlung im geselligen Beisammensein, angenehmen Gesprächen und bayerischer Kulinarik. (AZ)