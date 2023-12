Meitingen

Mehr Plätze für Asylbewerber im Gasthof Alte Post in Meitingen

Plus Ab Januar wird im Gasthof Alte Post weiter umgebaut: Im Erdgeschoss sollen weitere Menschen mit Migrationshintergrund unterkommen. Doch ehrenamtliche Helfer fehlen.

Im ehemaligen Gasthof Alte Post, in der Römerstraße 2 in Meitingen, könnte es ab dem nächsten Jahr deutlich enger werden. Im Übergangswohnheim, das die Regierung von Schwaben bereits seit dem Frühjahr dort betreibt, und in dem aktuell über 40 Personen untergekommen sind, stehen Umbauarbeiten an, die laut Wolfgang Miller, dem Pressesprecher der Regierung von Schwaben, schon im Januar starten sollen. „Die derzeit 55 Plätze in der Römerstraße 2 in Meitingen werden voraussichtlich im 1. Quartal 2024 um rund 25 Plätze auf dann etwa 80 Plätze erweitert“, heißt es auf Nachfrage.

Zudem erklärt der Pressesprecher: „Die erforderlichen Umbauarbeiten werden im Januar beginnen. Gleichzeitig werden auch Räumlichkeiten für Begegnungs- und Hausaufgabenräume geschaffen.“

