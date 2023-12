Meitingen muss sein Finanzpolster angreifen

Plus Über vier Millionen fehlen: Meitingen braucht Kredit und Ersparnisse zum Haushaltsausgleich: Ein 46-Millionen-Etat für das Jahr 2024 wird im Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

So wie jede Kommune auch bekommt der Markt Meitingen mehr und mehr Aufgaben „von außen“ zugewiesen, bei der Kinderbetreuung ebenso wie beim Datenschutz. Aufgaben, die gleichwohl aus der Gemeindekasse zu finanzieren sind. Folge: Der finanzielle Spielraum der Gemeinde wird immer enger, wie es bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes für 2024 einmal mehr deutlich wurde. Würde der Markt Meitingen nicht immer noch ein Polster von rund 18 Millionen Euro an Rücklagen sein Eigen nennen, wäre die Situation schon heute um einiges angespannter.

Eine 1,5-Millionen-Entnahme aus diesen Rücklagen und die Aufnahme eines 2,8-Millionen-Euro-Kredits müssen helfen, den 46-Millionen-Euro-Etat auszugleichen, der einstimmig verabschiedet wurde. Prognosen für die kommenden Jahre zeigen aber, dass auch das Rücklagenpolster demnächst so gut wie aufgebraucht, zudem ein größerer Schuldenberg aufgehäuft sein könnte.