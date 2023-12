Meitinger Urgestein Klemens Off (98 Jahre) ist gestorben

Klemens Off war in vielen Vereinen aktiv und übernahm vielfältige Aufgaben für die Marktgemeinde.

Die Marktgemeinde Meitingen trauert um Klemens Off. Der gebürtige Erlinger ist kurz nach seinem 98. Geburtstag verstorben. „Der Klemens“ war viele Jahrzehnte ehrenamtlich tätig. Er wurde als eines von sieben Kindern auf einem landwirtschaftlichen Anwesen geboren und verlor leider bereits im Alter von vier Jahren seinen Vater. Nach der Schule erlernte er das Bäcker- und Konditorhandwerk in der Bäckerei seines Onkels Josef Off in Kriegshaber. Später trat er in der Augsburger Spinnerei & Weberei eine neue Arbeitsstelle an. Bis zu seinem Ruhestand war Klemens Off in der Gemeinde in vielfältigen Diensten, darunter auch als Amtsbote, und für die Belange in den Bereichen Kläranlagen, Straßen und Außenlagen. Auch im Gasthof „Neue Post“ war Off, der die Geselligkeit liebte, über 50 Jahre als „Mädchen für alles" tätig. Im Vereinsleben schätzte „der Klemens“ die Kameradschaft, etwa bei der Feuerwehr, wo er mehrere Jahre als Kommandant und aktiver Brandschützer mitwirkte und mit der Ehrenmitgliedschaft bedacht wurde. Zudem war er beim TSV Meitingen, beim Obst- und Gartenbauverein und in der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen aktiv dabei. (peh)