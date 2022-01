Meitingen

18:01 Uhr

Mobilfunkantenne im Meitinger Zentrum braucht einen neuen Standort

Plus Weil das Einkaufszentrum an der Schloßstraße abgerissen wird, müssen die Mieter eines Tages raus und die Antenne weg. Doch niemand will das Gerät bislang haben.

Von Michael Siegel

Wo könnte künftig die Mobilfunkantenne für das Meitinger Zentrum stehen - provisorisch oder dauerhaft? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Bürgermeister Michael Higl brachte die Sache zur Sprache, weil sich seit längerer Zeit keine Wunschlösung aufdrängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

