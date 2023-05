Piazolo besucht Realschule in Meitingen

Kultusminister Piazolo wird am Mittwoch in Meitingen erwartet. Dort steht Schwabens größte Realschule.

Seit Februar leitet Judith Lindsay Schwabens größte Realschule – die Dr. Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen. Für die 43-jährige Pädagogin, die im Ortsteil Herbertshofen geboren wurde, war der Sprung auf den Chefsessel eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Immerhin war Lindsay zuvor schon zweimal als Lehrkraft in Meitingen. Aufgrund ihres Einstiegs zum Halbjahr lässt die offizielle Amtseinführung noch auf sich warten. Im Juni soll eine Feierstunde stattfinden. Besuch von ihrem obersten Dienstherrn erhält die Schulleiterin nun aber schon zuvor: Am kommenden Mittwoch, 17. Mai, wird Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) die Meitinger Realschule besuchen. Die Stippvisite hängt zusammen mit einer Tour des Ministers durch mehrere Schulen in der Region, die er zusammen mit dem Meitinger FW-Abgeordneten Fabian Mehring unternimmt. Eine Rolle beim Schulbesuch des Ministers in Meitingen soll Mehring zufolge auch die Teilnahme der örtlichen Realschule am Schulversuch "Digitale Schule der Zukunft" spielen. (AZ)