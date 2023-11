Radfahrer wird in Meitingen von Auto erfasst

Als ein Autofahrer am Mittwochmorgen eine Straße in Meitingen queren möchte, übersieht er einen Radler. Nach dem Zusammenstoß kommt dieser ins Krankenhaus.

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen von einem Auto erfasst worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 35-jähriger Autofahrer gegen 6.45 Uhr von der Schlossstraße in die gegenüberliegende Schnurbeinstraße fahren. Bei der Querung übersah er den Radler, der von links kam, berichtet die Polizei. Beim Zusammenstoß zwischen Auto und Ralder verletzte sich der 63-Jährige. Er wurde mit Schürfwunden am rechten Oberarm ins Krankenhaus eingelifert. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. (kinp)