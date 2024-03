Schaden in Höhe von 20.000 Euro durch Zusammenstoß

In Meitingen stoßen zwei Autos zusammen. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Meitingen einen Autounfall mit sehr hohem Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht bog der 20-Jährige von der Staatsstraße 2045 in die Werner-von-Siemens-Straße ab. Dabei übersah er einen 26-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der Gegenspur in Richtung Thierhaupten unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (jlü)