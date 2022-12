Meitingen

vor 17 Min.

So steht es um Meitingens große Baustellen

Plus Materialmangel und personelle Engpässe führten bei Projekten der Gemeinde zu Verzug. Jetzt ist Licht am Endes des Tunnels in Sicht.

Von Steffi Brand

Wer durch Meitingen flaniert, radelt oder fährt, sieht sie noch immer: Baustellen, Baustellen, Baustellen. Herrscht hier etwa Stillstand, weil es am Material hapert oder ist gar das Geld ausgegangen? Mutmaßungen und Spekulationen kursieren viele. Und auch über die Folgen der Verzögerung, weiß keiner recht Bescheid. Seitens der Marktgemeinde gibt es Entwarnung, dass nichts anbrenne sowie diesen Status quo zu den offensichtlichen und anstehenden Baustellen im Gemeindegebiet:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

