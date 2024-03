Meitingen/Thierhaupten

Pfadfinder: Thierhaupten bekommt jungen Besuch aus Meitingen

Plus Mit Flyern wollen am Freitag etwa 30 Mitglieder der Meitinger Pfadfindergruppe durch den Ort ziehen. Sie haben ein ehrgeiziges Ziel mit ihrer Aktion.

Von Steffi Brand

Besuch aus dem Nachbarort ist am Freitag in Thierhaupten angekündigt: Dominik Seefried, Elias Eckerl und Johanna Sturm ziehen gemeinsam mit etwa 30 Mitgliedern der Meitinger Pfadfindergruppe durch Thierhaupten. Noch gehören die drei zum Hag Andarta und zum Stamm Arimathia – also zur Meitinger Pfadfindergruppe, die im Jahr 2013 in Meitingen gegründet wurde. Doch künftig wollen sie in Thierhaupten auf eigenen Pfadfinderwegen wandeln: Johanna Sturm geht mit der Gilde Noreia zurück nach Thierhaupten. Auch Dominik Seefried und Elias Eckerl bewerben am Freitag ihre neue Pfadfindergruppe: den Stamm Jakob Fugger. Gemeinsam werden sie Flyer verteilen, denn bereits am 19. April soll die erste Gruppenstunde stattfinden: am Klosterberg in Thierhaupten, von 18 bis 21 Uhr.

Einige Mädchen werden mit Johanna Sturm von Meitingen nach Thierhaupten „umziehen“ und künftig zur Gilde Noreia gehören, verrät die 19-Jährige, die selbst seit 12 Jahren zu den Pfadfinderinnen gehört. Da Johanna Sturm sich schon als Kind gerne draußen aufgehalten hat und offen auf neue Leute zugegangen ist, sei eine Pfadfindergruppe doch genau das richtige für sie. Mit diesen Worten habe sie ihre Mutter noch ermutigt – um kurz darauf aus allen Wolken zu fallen, denn direkt nach dem Beitritt der damals achtjährigen Johanna fand ein Bundeslager statt – und zwar in Berlin. Für die 19-Jährige aus Baar (Landkreis Aichach-Friedberg), die sich aktuell in der Ausbildung zur Lehrerin für Kunst und Werken befindet, war das Bundeslager – von dem ihre Mutter zunächst so gar nicht begeistert war – der ausschlaggebende Punkt, um bis heute aktives Mitglied der Pfadfinderinnen zu sein.

