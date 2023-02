Meitingen

18:15 Uhr

Wer waren die "Urmeitinger"? Archäologen finden fünf Skelette

Plus Bei Waltershofen wurden bei Baggerarbeiten Skelette gefunden. Die Gräber stammen aus dem frühen Mittelalter. Was sie über die Geschichte Meitingens erzählen.

Von Steffi Brand

"Eigentlich wollten wir nur einen Kanalanschluss an den Wertstoffhof bauen." Mit diesen Worten präsentierte Meitingens Bürgermeister Michael Higl beim Neujahrsempfang das Bild eines Skeletts und verriet, dass beim Baggern in der Tiefe (erneut) Geschichtsträchtiges entdeckt worden sei: "Urmeitinger" in der Nähe von Waltershofen, die circa 750 nach Christus gelebt haben könnten.

