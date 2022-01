Meitingen

vor 32 Min.

Wie vielfältig das Miteinander in Meitingen ist, zeigt ein Film

Plus Menschen aus über 70 Nationen finden sich in Meitingen. Davon berichtet ein 20-minütiger Film. Der Mitverantwortliche Josef Gogl berichtet von den Dreharbeiten.

Von Bianca Dimarsico

Mehr als 20 Menschen erzählen in dem Film von ihrer Geschichte. Sie alle kommen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen und haben doch eines gemeinsam: Sie alle wohnen in Meitingen. Auch Josef Gogl wohnt seit mehreren Jahrzehnten in der Marktgemeinde. Gemeinsam mit dem Migrationsforum entstand die Idee des Filmprojekts rund um das Leben in Meitingen. Josef Gogl erlebte seine Heimat so auf eine ganz neue Art und Weise.

