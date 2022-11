Meitingen

06:00 Uhr

Wohnungsbaugesellschaft errichtet in Meitingen zwei weitere Blöcke

Die Meitinger Wohnungsbaugesellschaft baut in der Werner-von Siemens-Straße weitere Eigentums- und Sozialwohnungen.

Plus In der Meitinger Werner-von-Siemens-Straße entstehen Miet- und Eigentumswohnungen. Dabei muss die Bauherrin mit großen Preissteigerungen rechnen.

Von Steffi Brand

Die Bebauung des Areals in der Werner-von-Siemens-Straße geht weiter. Was Meitingens Bürgermeister Michael Higl noch vor wenigen Monaten nur vorsichtig optimistisch zu hoffen wagte, wurde nun in der Aufsichtsratssitzung der Wohnungsbau GmbH beschlossen: Auch die zwei Wohnblöcke, die später die Hausnummern 5 und 5a tragen sollen, werden gebaut.

