Firmengründer Leonhard Wenig ist tot

Vor gut 60 Jahren gründete er gemeinsam mit seinem Partner den Automobilzulieferer Borscheid + Wenig. Er stirbt kurz vor seinem 85. Geburtstag.

Am Dienstag, 15. November, wäre er 85 Jahre alt geworden. Doch diesen Tag hat Leonhard Wenig nicht mehr erlebt: Einige Wochen davor ist Wenig, einer der beiden Gründer der in Diedorf ansässigen Borscheid + Wenig GmbH, nach langer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilt.

Zusammen mit seinem aus dem Rheinland stammenden Partner Franz Josef Borscheid hatte der gebürtige Kemptener Leonhard Wenig am 15. März 1961 in einer einfachen Holzhalle in Biburg einen Fertigungsbetrieb für Gummi- und Kunststoff-Stanzteile gegründet. Beim Aufbau des kunststoffverarbeitenden und vor allem für die Automobilindustrie tätigen Unternehmens hatte Leonhard Wenig bis 1998 als Geschäftsführer die Leitung von Entwicklung und Fertigung inne. Franz Josef Borscheid, der bereits im Jahr 2010 verstarb, war in der Geschäftsleitung für den kaufmännischen Bereich inklusive des Vertriebs, verantwortlich gewesen.

Das Ehepaar Wenig engagierte sich für Kinder

Als Privatperson engagierte sich Leonhard Wenig zusammen mit seiner Frau Sieglinde jahrzehntelang für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in zwei Einrichtungen im Landkreis Augsburg sowie in einem Kinderheim im Allgäu. In seiner Heimatgemeinde Gessertshausen sowie in Augsburg-Kriegshaber war er zudem in einigen Sportvereinen aktiv. (AZ)

