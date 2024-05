Feuerwehr Neukirchen bekommt keinen Neubau

Bei der Jahresversammlung gibt es für die Feuerwehr Neukirchen eine Absage zu einem großen Wunsch. Treue Mitglieder werden geehrt.

Aktuell nicht realisierbar ist ein großer Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr in Thierhauptens Ortsteil Neukirchen: ein neues Feuerwehrhaus sollte her. Diese Nachricht überbrachte der dritte Bürgermeister Franz Bissinger bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung, bei der 36 Vereinsmitglieder anwesend waren. Als Alternative wird zumindest ein Anbau angestrebt, der aber erst auf die Agenda des Marktgemeinderats gehoben werden muss.

Seit der letzten Jahreshauptversammlung vor einem Jahr mussten die Neukirchner Petrijünger insgesamt zu neun Einsätzen ausrücken. Weiter drückt der Schuh an mehreren Fronten. So soll die Parkplatzsituation rund um das Feuerwehrhaus bei Einsätzen verbessert und Einsatzkleidung neu beschafft werden, sowie eine Umstrukturierung der Einrichtung des Gerätehauses durch die Neubeschaffung von Schränken erfolgen. Für diese Investitionen sieht die FFW Neukirchen einen Finanzbedarf in Höhe von rund 20.000 Euro in diesem Jahr.

Im Einzelnen wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt: Stephan Hoppmann, Norbert Sturm, Markus Stegmeir, Markus Baumgartner und Michael Wunderle. (bra)