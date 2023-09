Ausgelassene Stimmung beim sportlichen Volkslauf-Sonntag in Neusäß

Mehrere Hundert Sportlerinnen und Sportler jeden Alters und Gäste verbrachten sportliche und vergnügliche Stunden im Lohwaldstadion beim Volkslauf.

Bereits am frühen Vormittag herrschte am Sonntag auf dem Gelände rund um das Lohwaldstadion neben dem großen Festzeltplatz eine ganz eigene Feieratmosphäre für sich: Dutzende Sportler in ihren bunten Trikots wärmten ihre Beinmuskeln auf, Kinder rannten aufgeregt auf den Wiesenbereichen umher, andere Besucher ließen sich ein gepflegtes Weißbier und ein paar bayerische Weißwürst‘ auf der Terrasse der TSV-Sportgaststätte schmecken.

Der Grund für den morgendlichen Auflauf war der Neusässer Volkslauf, zu welchem sich letzlich 180 erwachsene Mitstreiter und knapp 140 Kinder angemeldet hatten.

60 Bilder Der Neusässer Volkslauf 2023 Foto: Marcus Merk

„Ich freue mich sehr, dass alleine hier schon die halbe Grundschule von Westheim mitmacht“, begeisterte sich Bürgermeister Richard Greiner vor Beginn des großen Laufwettkampfes. Für die Erwachsenen galt es dabei, eine rund sechs Kilometer lange Rennstrecke zu meistern, die vom Lohwaldstadion über das Schmuttertal nach Hainhofen führte – und über Westheim schließlich wieder zum Ausgangspunkt nahe der Gaststätte des TSV Neusäß zurück. Für die kleineren Sportler hingegen wurde von den Veranstaltern eine kürzere Wegstrecke abgesteckt, wobei bei ihnen keine Zeit gestoppt wurde, sondern es schlichtweg nur um den Spaß an der Bewegung ging.

180 Erwachsene und 140 Kinder nahmen am Neusässer Volkslauf teil. Foto: Marcus Merk

Und die wusste vor allem die Moderatorin zu vermitteln. Dank Boxweltmeisterin Tina Schüssler und ihrer energiegeladenen Kinderanimation herrschte schon vor dem Lauf Partystimmung: Schüssler sang die Hits „Applaus, Applaus!“ und „An Tagen wie diesen!“ und die Kinder tanzten dazu fröhlich auf der Stadionwiese.

Die Kinder wurden beim Zieleinlauf nochmal angefeuert

Und die Kleinen waren in der Tat allesamt motiviert und fit – denn um kurz vor zehn Uhr vormittags war es dann soweit: Auf Ansage von Bürgermeister Greiner wurde zunächst der große Countdown für den Kinderlauf eingeläutet: 139 Buben und Mädchen setzten nach dem Startschuss auf der Aschenbahn daraufhin gleichzeitig ihre kleinen Beine im Bewegung, um ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen – einer der jungen Teilnehmer hatte unfreiwillig gleich noch eine weitere „sportliche“ Tat vollbracht: Ihm gelang es tatsächlich irgendwie, einen verlorengegangenen Schuh während des Laufens aufzusammeln und gekonnt wieder auf den Fuß zu stecken! Bereits fünf Minuten später jagten die ersten Kinder schon wieder über die Ziellinie, begleitet vom frenetischen Jubelapplaus seitens der Erwachsenen.

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß übernahm die Verköstigung der Teilnehmer mit Obst und Getränken beim Volkslauf. Foto: Marcus Merk

Wettbewerbspreise bekamen sie in Form von kostenlosen T-Shirts des Neusässer Volkslaufes ausnahmslos alle, ebenso wie jede Menge frisches Obst, das von der Aktionsgemeinschaft ausgegeben wurde. Schließlich hatte gleich darauf „Die Stunde der Sieger“ auch für die Erwachsen geschlagen. Rund eine halbe Stunde war für den großen 6-Kilometerlauf veranschlagt worden – doch der schnellste Teilnehmer hatte die Strecke in gerade einmal 20 Minuten bewältigen können, welcher für diese Meisterleistung mit einem frenetischen Applaus an der abgesteckten Ziellinie umjubelt wurde. Der Volkslauf war von der Stadt Neusäß mit Unterstützung der TSV-Leichtathletik-Abteilung sowie Norbert Graßmeier von der ARGE Sport organisiert worden.

Marian Miehlke war der Schnellste beim Volkslauf Neusäß. Foto: Daniela Ziegler

Am schnellsten waren beim Volkslauf Marian Miehlke bei den Erwachsenen mit einer Zeit von 20:40 Minuten und Kerstin Liebl mit 22:13, bei den Jugendlichen unter 18 waren es Simon Blösch mit 24:01 sowie Magdalena Mayer mit 23:38.