Bestseller-Autorin kommt am 20. Februar nach Neusäß

In ihrem neuesten Buch erzählt Sandra Lüpkes vom Siegeszug der Leica-Kamera und dem Schicksal zweier Erfinder-Familien.

"Das Licht im Rücken" von Sandra Lüpkes ist ein groß angelegter Gesellschafts- und Familienroman über die Revolution der Fotografie im 20. Jahrhundert. Es geht um den Tüftler Oskar Barnack, dem mit einer neuen Kamera der Durchbruch gelingt. Anstatt weiterhin mit einer kiloschweren Glasplattenkamera auf Foto-Safari zu gehen, hat der Feinmechaniker einen handlichen Apparat entwickelt, der in eine Jackentasche passt. Ernst Leitz, der Sohn des Werkgründers, erkennt das Potenzial und treibt die Produktion der Leica gegen alle Widerstände voran.

Im Februar ist Lüpkes zu Gast bei Bücher-Max in Neusäß und liest aus ihrem neuesten Buch "Das Licht im Rücken". Die Idee für ihr Buch ergab sich bereits bei den Recherchen zu ihrem Spiegel-Besteller "Die Schule am Meer". Denn der Enkel des Firmengründers besuchte in den 1920er Jahren das Inselinternat und verteilte die ersten Exemplare der Leica an Lehrer und Schüler. Fasziniert von der Sogwirkung der lebensnahen Fotografien vertiefte sich die Autorin in die Historie der Leitz-Werke und die menschlichen Schicksale dahinter. Lüpkes erzählt in "Das Licht im Rücken" die Geschichte der Leica, von der Zeit des geduldigen Tüftelns Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts bis zu deren Siegeszug um die Welt – und davon, wie diese bahnbrechende Erfindung das Schicksal zweier Familien prägte, die bereit waren, alles zu riskieren. (AZ)

Die Lesung findet am Dienstag, 20. Februar, bei Bücher-Max in Neusäß statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr Infos unter www.buecher-max.de