Dieb stiehlt beim Fußballspiel in Neusäß einen Rucksack

Ein 37-Jähriger legt seinen Rucksack auf eine Bank am Sportplatz in Neusäß ab und geht auf den Platz. Als er zurückkommt, ist die Tasche verschwunden.

Während eines Fußballspiels hat am Mittwoch ein Unbekannter in Neusäß einem 37-Jährigen den Rucksack gestohlen. Der Mann hatte ihn auf eine Bank am Sportplatz an der Oskar-von-Miller-Straße abgelegt.

Passiert ist die Tat zwischen 18.40 und 19.20 Uhr. Der Fußballspieler geht davon aus, dass der Diebstahlschaden im mittleren dreistelligen Bereich liegt. (thia)