Ferienprogramm Neusäß kann Ende Juni gebucht werden

Noch sind es einige Wochen bis zu den Sommerferien und die Schüler haben noch so manche Prüfung vor sich. Für den Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton in Neusäß, Markus Bzduch, ist das Ferienprogramm arbeitstechnisch schon sehr aktuell. Das Programm steht im Grunde und wird am 24. Juni online zur Buchung freigeschaltet. Bzduch hat gute Kontakte und kennt viele Referenten. Doch in diesem Jahr sei es besonders schwer gewesen, Praktikanten zu finden.

Erst seine Kontaktaufnahme zur Fachakademie für Sozialpädagogik brachte mit der Bewerbung von 16 Praktikanten Erfolg. Mit einem Schlag haben dann aber gleich vier Jungs angefragt, die sich in der Erzieherausbildung befinden. Insgesamt werden ihn in seinem Team somit nun auch fünf männliche Praktikanten bei der Durchführung des Ferienprogramms unterstützen. "Dies ist ungewöhnlich, da die Erzieherbranche immer noch weiblich dominiert ist", so Bzduch.

Zum ersten Mal gibt es ein einwöchiges Fußball-Camp

Doch es gibt noch ein weiteres, bislang ungelöstes Problem. Der beliebte Koch Edy kann in diesem Jahr aus beruflichen Gründen die Aufgabe nicht mehr übernehmen. Er hatte immer für die Ferienkinder und das Betreuungsteam während der Zeit des Aktionsspielplatzes gekocht. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt es noch nicht, auch von Neusässer Restaurants oder Cateringfirmen gab es nur absagen. Findet sich kein Ersatz für den zehn Tage dauernden Aktionszeitraum, müssten alle Beteiligten eine Brotzeit selbst mitbringen. "Damit würde sich die Mittagszeit während des Aktionsspielplatzes sehr verändern", bedauert der Leiter des Stereotons, "denn mit dem Wegfall des gemeinsamen, familiären Essens, würde auch ein Wert entfallen, den wir allen vermitteln möchten".

Angeboten wird im Ferienprogramm in diesem Jahr erstmals ein einwöchiges Fußball-Camp in Bergheim für Buben und Mädchen. Neu ist auch das Keramikmalen. Wenn aus interessierten Praktikanten langfristig auch gute Referenten hervorgehen, freut sich Bzduch ganz besonders, wie in diesem Jahr über einen Tanz- sowie einen Cocktailkurs. Statt des lange Jahre angebotenen Teak-Won-do-Kurses wird diesmal ein Kung-Fu-Schnupperkurs angeboten. Natur pur gibt es bei "Survival in the Westwoods", ein Überlebenstraining, angeboten von Naturpark-Rangern der Westlichen Wälder. Zum ersten Mal führt auch ein Ausflug ins Ballonmuseum der Nachbarstadt Gersthofen. "Rope-Skipping", ist das nicht das Seilspringen früherer Jahre? "Lasst Euch überraschen, es ist wirklich Sport", macht Bzduch neugierig.

