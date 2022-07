Fotofreunde Neusäß gewinnen Vergänglichkeit etwas Schönes ab

Die Fotofreunde Neusäß haben sich für ihre Jahresausstellung im Rathaus das Thema der Vergänglichkeit gewählt. Besucherinnen und Besucher können ihre Favoriten wählen.

Die Fotofreunde Neusäß veranstalten vom Montag, 25. Juli, bis zum 7. September ihre Jahresausstellung in der Galerie im Rathaus Neusäß. Thema ist dieses Jahr die Vergänglichkeit.

Dass nichts bleibt, wie es war, das wissen wir. Das „Vergehen“ ist auch eine Änderung. Anfänglich ist das Ding noch zu identifizieren, später aber nicht mehr zu erkennen. Pflanzen wachsen, tragen Samen und verwelken und verrotten hinterher. Dennoch: Materie vergeht nicht, die Vergänglichkeit ist häufig ein Neubeginn. Die Fotografinnen und Fotografen fragten sich: Wann und wo sieht man Vergänglichkeit? Was kann man darunter alles verstehen?

Nicht gepflegte Häuser verfallen und verlieren ihren Zweck, darin zu wohnen, darin zu leben. Die Fotofreunde fanden oft Plätze, an denen man den Verfall sieht, sich aber noch den ursprünglichen Zustand vorstellen kann. Das regt die Fantasie an. Anders sieht es mit Friedhöfen aus, wo die Gedanken in die früheren Zeiten der Verstorbenen gelenkt werden und uns unsere eigene Endlichkeit bewusst wird.

Der natürliche Blick auf Farben und Formen

Mit der breiteren Darstellung von „Vergänglichkeit“ in den Bildern wollen die Fotofreunde dem Thema das Unbeliebte nehmen und stellen den natürlichen Blick auf Farben, Formen und Ästhetik zur Bewertung.

Besucher der Ausstellung können sich mit je fünf Bildnennungen an einem Wettbewerb beteiligen, der das beliebteste Bild kürt und einer Siegerin bzw. einem Sieger als Gewinn ein zweistündiges Fotoshooting beschert, egal oben es für eine Porträtsitzung, dem Garten oder einem Haustier gewidmet wird.

Öffentliche Führungen gibt es am Eröffnungstag, 25. Juli, und am Mittwoch, 27. Juli, jeweils um 16 Uhr. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. (AZ)