Fotofreunde zeigen ihre Bilder diesmal in der Gärtnerei Reuß

Das Jahresthema sind "Spiegelungen". Dazu tragen auch die besonderen Fensterscheiben in dem Gewerbebetrieb bei. Die Fotos sind noch bis 15. Juni zu sehen.

Seit jeher stellen die Fotofreunde Neusäß ihre Bilder im Foyer der Stadthalle Neusäß aus, für ihre diesjährige Jahresausstellung haben sie jedoch einen anderen und ganz besonderen Ort gefunden: die Gewächshäuser der Gärtnerei Reuß. Das außergewöhnliche Ambiente dort bietet mit der Symbiose von Blumen und Bildern ganz besondere Emotionen für die Betrachterinnen und Betrachter. „Wir stellen unsere Jahresausstellung jedes Jahr unter ein anderes Motto. Unser diesjähriges Motto „Spiegelungen“ als relativ neutrales Thema vereinigt sich dabei mit der bunten Blütenpracht“, freuen sich der Vorsitzende Ulrich Weber und sein Stellvertreter Anton Hamm.

Dennoch stellten die Ausstellungsräume die Fotofreunde vor einige Herausforderungen. So galt es zunächst mittels einer dreiwöchigen Testhängung zu prüfen, wie und ob der ungewöhnliche Ausstellungsraum hinsichtlich der in Gewächshäusern notwendigen, schwankenden Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtverhältnisse kompatibel mit der Hängung von Fotografien war. Eine erste Erkenntnis dabei: Dass für eine Gärtnerei so typische "genörpelte" Glas der Fenster kam durch seine breite Lichtstreuung der Ausstellung sehr entgegen, erklärt Ulrich Weber. Damit kommen die Exponate, verteilt auf drei Glashäuser, besonders gut zur Geltung.

Regen bietet sich den Fotofreunden für Spiegelungen an

Die beiden Fotofreunde berichteten von einer spannenden Annäherung der insgesamt elf Mitglieder an das Spiegelungsthema. Aus 250 Bildern wurden letztlich 55 für die Ausstellung ausgewählt. Das Thema „Spiegelungen“ ließe sich einerseits gut umsetzen, so die Fachleute. Am besten dafür eignet sich Regenwetter, bei dem man mit Spiegelungen in Regenpfützen experimentieren kann. Oftmals liegen solche Spiegelungen aber nicht gleich auf der Hand und es gilt für den Fotokünstler gezielt Ausschau zu halten.

Aber auch riesige Glasfronten, die ganze Stadtpanoramen wiedergeben, Autodächer oder Bäche und Flüsse liefern tolle Spiegeleffekte. Das Bild von Anton Hamm etwa wurde nach einem Abendessen in Venedig aufgenommen. „Es hatte geregnet und sich eine Regenschicht auf dem Markusplatz gebildet. Ein Moment, den man einfach einfangen muss“, erklärt er. Ähnlich erging es seinem Fotokollegen Ulrich Weber, der in Berlin neben dem Hauptbahnhof, einen einfachen, modern gestalteten Baukörper aufgenommen hatte, durch dessen Spiegelflächen weitere großstädtische Ansichten von nebenan übernommen wurden. Höchst interessant auch das Bild Piano-onaiP von Gitta Felber, welches vielfache Spiegelungen im Lack eines Pianos zeigt. Mit „Schmudda Weite“ hat sie sich mit der Spiegelung in der Natur gewidmet und Weidenbäumen im Wasser der Schmutter festgehalten, in ähnlicher Weise hat sich Gaby Elbert mit den Spiegelungen von Bäumen und Brücken in den Bächen des Siebentischwalds beschäftigt. Wolfgang Ottlik zeigt im Hochglanzlack eines Autos „Sonderlackierungen“.

Bereits am Eröffnungstag war das Interesse an der Ausstellung groß

Bereits am Eröffnungstag konnten die Fotofreunde Neusäß sich einer großen Beachtung ihrer Werke erfreuen, die nun mit den Pflanzen der Gärtnerei Reuß eine Einheit bilden. Wer selbst Freude am Fotografieren hat und sich im Kreise Gleichgesinnter weitere Inputs holen möchte, der ist bei den Fotofreunden Neusäß herzlich willkommen. „Es ist ein lebendiges Miteinander mit Infoabenden, Stammtischtreffen und gemeinsamen Ausstellungsbesuchen“, freuen sich Ulrich Weber und Anton Hamm auf neue Mitglieder. Die Ausstellung „Spiegelungen“ ist noch bis zum 15. in der Gärtnerei Reuß zu sehen.

Lesen Sie dazu auch