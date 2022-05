Neusäß

vor 16 Min.

Frau ertappt in Neusäß Dieb auf frischer Tat im Titania

Ein dreister Dieb ist am Sonntag auf frischer Tat im Titania ertappt worden.

Eine 53-Jährige geht in Neusäß im Titania in die Sauna und deponiert ihren Bademantel samt Spindschlüssel vor der Tür. Dies bemerkt ein 36-Jähriger und will die Gelegenheit nutzen.