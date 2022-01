Neusäß-Hainhofen

17:00 Uhr

Mit Blick ins Schmuttertal: Hainhofen bekommt einen neuen Spielplatz

Der Spielplatz in Hainhofen am Fasanenweg wird komplett neu gestaltet.

Plus Im Neusässer Stadtteil Hainhofen wird der Spielplatz am Ortsrand modernisiert. Die Kosten für den Umbau sind höher als gedacht. Was für die Kinder und Eltern geplant ist.

Von Regine Kahl

Der Spielplatz im Neusässer Stadtteil Hainhofen ist schön gelegen am Ortsrand. Große alte Bäume spenden auf dem Gelände am Fasanenweg Schatten. Doch die Geräte und die Gestaltung sind in die Jahre gekommen. Die Stadt Neusäß will jetzt den Spielplatz komplett neu gestalten. Das mitten im Schmuttertal gelegene Hainhofen ist ein beliebter Wohnort für junge Familien. Die Kosten für die Neugestaltung werden nach den ersten Berechnungen allerdings höher ausfallen als zunächst angenommen. Der Planungsausschuss hat sich dennoch entschieden, an dem Vorhaben festzuhalten.

