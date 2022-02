Diebe stehlen in Neusäß Dachrinnen aus Kupfer

An zwei Wochenendhäusern in Neusäß-Hammel schlagen Kupferdiebe zu. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf verdächtige Fahrzeuge.

Auf Dachrinnen haben es Unbekannte in Neusäß-Hammel abgesehen. Die Kupferdiebe schlugen in der Nacht von Sonntag auf Montag am Gailenbacher Weg zu.

Dachrinnen gestohlen: Schaden in Neusäß beträgt 150 Euro

An einem der Wochenendhäuser schraubten die Täter zwei Dachrinnen ab und nahmen sie mit. Bei einem weiteren Haus lösten sie laut Polizei noch die Halterungen, ließen die Dachrinnen aber zurück. Der Diebstahlschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Wer zur fraglichen Zeit ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich gesehen hat, soll sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)