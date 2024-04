"Ich habe noch nie etwas gewonnen"

Seit Jahren beteiligt sich Heidi Widmann aus Neusäß an den Rätseln in unserer Zeitung. Unser Dialekt-Rätsel hat ihr nun zum ersten Mal Glück gebracht.

Fast sprachlos war Heidi Widmann bei der Gewinnübergabe von 1000 Euro. Als Augsburgerin hatte sie sofort erkannt, dass es sich bei dem gesuchten "Bulldog" um einen Traktor gehandelt hat - und hat wieder mitgemacht. Wie so oft. Doch dieses Mal hat sie gewonnen, zum ersten Mal.

"Ich mache bei jedem Rätsel in der Zeitung mit, seit Jahren. Gewonnen habe nie – und jetzt gleich 1000 Euro, das ist viel Geld", freute sich die 58-Jährige am Montag am Telefon. Da das Quiz am Dienstag bereits endet, freute sie sich doppelt, dass es noch geklappt hat.

Was die Gewinnerin mit den 1000 Euro macht

Mit der guten Nachricht konnte sie ihren Mann, der im Homeoffice war, auch gleich überraschen. Gemeinsam wollen die beiden von dem Geld in den Urlaub fahren, vielleicht nach Italien. Ein Lieblingsland hat Heidi Widmann nicht, Hauptsache, es geht in ein Hotel. "Aus dem Camping-Alter bin ich raus", sagt sie lachend, "es darf inzwischen schon etwas bequem sein."

Am Montagabend wurde der Gewinn mit einem Glas Sekt gefeiert. Und dann wird immer weiter gerätselt. Denn vielleicht klappt es ja irgendwann wieder.