In Neusäß wird's beim neuen Musical von Young Stage gespenstisch

Die Talentschmiede Young Stage zeigt am 2. März ihr Musical „That's Entertainment: A little Ghost town”.

Junge Talente und erfahrene Könner zeigen am 2. März in der Stadthalle Neusäß das mitreißende Pop-Musical „That's Entertainment: A little Ghost town”.

Die jungen Künstler der Nachwuchsschmiede "Young Stage" zeigen in der Stadthalle Neusäß am 2. März um 19 Uhr ihre neues Musical. Unter dem Titel „That's Entertainment: A little Ghost town" präsentieren die jungen Gesangstalente von Young Stage, die Tänzerinnen der Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj, sowie die „Drummer-Kids" von Peter Granetzny eine mitreißende Show voller musikalischer Vielfalt und tänzerischer Finesse. Begleitet werden sie dabei von der Band ABYSS unter der Leitung von Markus Guth, die vor Jahren bereits auf der Freilichtbühne mit "Jesus Christ Superstar" Erfolge gefeiert hat. Was passiert, wenn ein kleines Gespenst nicht um 12 Uhr Mitternacht, sondern um 12 Uhr vormittags spukt? Seltsame Erlebnisse, skurrile Begegnungen und viel Schabernack werden musikalisch und tänzerisch von den jungen Gesangstalenten von Young Stage und den TänzerInnen der Ballett- und Tanzakademie Daniel Záboj auf die Bühne gebracht. Komposition aus Musik, Tanz und Schauspiel Eingebettet wird diese Komposition aus Musik, Tanz und Schauspiel in ein beeindruckendes Bühnenbild von Maler Hüttl aus Gersthofen, die ihr handwerkliches Können und ihre künstlerische Sensibilität in die Inszenierung einbringen. Die Zusammenarbeit zwischen den jungen Künstlern und den erfahrenen Malern ermöglicht den Nachwuchstalenten damit in die Welt des Bühnenbilds einzutauchen. Young Stage zeigt in Neusäß das Musical "That's Entertainment - a little Ghost Town". Foto: Young Stage Gesanglich einstudiert werden die Stücke aus dem Genre Pop und Musical mit Ricarda Riemann, Leonie Salfeld und Elisabeth Haumann-Sommerer, die die musikalische Leitung innehat. Konzept, Regie und Choreografie stammen von Daniel Záboj. Unterstützt wird er dabei von seiner Regieassistentin Nadine Weiß. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadthalle Neusäß. (AZ)

